Al via il trofeo di golfche sostiene la ricerca

Fino al 3 novembre 2018 i circoli di golf più prestigiosi del nostro paese ospiteranno una competizione molto speciale: si tratta del trofeo di golf di Sostegno70 onlus, che ha preso il via l’11 marzo e che prevede altri 16 appuntamenti di solidarietà contro due gravi patologie: l'iperplasia surrenale congenita (Sag) - causata da un difetto enzimatico implicante la sintesi degli ormoni prodotti dalle ghiandole surrenali - e il diabete mellito tipo uno. Il ricavato del Trofeo permetterà di far progredire numerosi progetti di ricerca pediatrica e migliorare così la cura e la vita di coloro che ne sono affetti. Le terapie, continuative ed impegnative, richiedono la somministrazione di farmaci salva-vita, più volte al giorno e il sostegno economico contribuisce ad assicurare un insieme di preziosi servizi.

Le attività di Sostegno70 comprendono, oltre alla ricerca scientifica, anche una serie di incontri formativi e di supporto psicologico, inclusi progetti educativi, come i campi-scuola, con la speranza che siano presto individuate cure appropriate e risolutive. La formula di gioco sarà sempre la stessa: 18 buche Stableford 2 categorie 1° e 2° Netto di categoria • 1° Lordo • 1° Lady • 1° Senior e, come da tradizione, parte delle quote d’iscrizione verrà devoluta alla ricerca. È grazie all’apporto di iniziative come questa che la ricerca continua a raggiungere importanti traguardi. La signora Eufemia Dinardo in collaborazione con 'Nuovostudio3', da anni si dedica con determinazione alla regia e promozione di ogni trofeo di golf a scopo benefico a favore di Sostegno70 del centro pediatrico ospedale San Raffaele. Al circuito aderiscono importanti aziende come partner, quali Air Mauritius, Beach comber resorts&hotels, Oluce, Egochocolat Milano in collaborazione con Nuovostudio3 e Promo preziosi, che ne condividono lo spirito di solidarietà. (MATILDE SCUDERI)