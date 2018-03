Il professor Giovanni Scambia è il direttore scientifico della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli – IRCCS di Roma. La ha nominato nei giorni scorsi, su proposta del presidente della Fondazione dottor Giovanni Raimondi, il Consiglio di amministrazione. La Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma ha ottenuto il riconoscimento del carattere di ‘Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico' (Irccs), per le discipline di 'Medicina personalizzata’ e ‘Biotecnologie innovative’ nei giorni scorsi con decreto del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin.

Il professor Giovanni Scambia è ordinario di Ginecologia e Ostetricia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore del Polo Scienze della Salute della Donna e del Bambino della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli. È membro del Consiglio Superiore di Sanità e presidente della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO). Nel 1983 consegue la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università Cattolica. Specialista in Ginecologia e Ostetricia, il professor Scambia è membro della Società Italiana di Ginecologia Oncologica, della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, dell'European Society of Gynecologic Oncology, dell'E.O.R.T. Gynecologic Cancer Coop. Group e dell'International Gynecological Cancer Society. È autore di oltre 750 pubblicazioni scientifiche. (PIERLUIGI MONTEBELLI)