Sanità: 1° gruppo di studiosulla ‘sicurezza informatica’

Tutto nasce da un’iniziativa congiunta del Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali del Centro Nazionale di Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica in collaborazione con la Polizia postale e delle Comunicazioni e vede la partecipazione di molti esperti appartenenti a diverse università italiane, con l’obiettivo di sviluppare le conoscenze e le metodologie di difesa dei sistemi informativi utilizzati quotidianamente in ambito sanitario ed è per la prima volta perseguito in una sinergia tra istituzioni), nel campo della sicurezza informatica nei servizi sanitari per la prima volta perseguito in sinergia tra istituzioni. “Per consentire il pieno sviluppo nel sistema sanitario italiano di servizi basati sull’uso coordinato, efficace e sicuro, delle tecnologie digitali e di telecomunicazione è di primaria importanza proteggere i dati sanitari dei cittadini in modo uniforme su tutto il territorio nazionale da attacchi informatici – spiega Francesco Gabbrielli, direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali – Il gruppo studierà strategie specifiche per migliorare costantemente la difesa delle strutture sanitarie del Paese da attacchi informatici di varia natura e si occuperà anche di definire adeguati e aggiornati sistemi di formazione per le professioni sanitarie, con l’obiettivo di sviluppare maggiore consapevolezza dei rischi cyber in sanità, diffondere la conoscenza tecnica e raccomandare le migliori pratiche di protezione”.

La messa a punto di queste strategie, infatti, è fondamentale anche rispetto anche alla crescita culturale sul tema della sicurezza dei sistemi informativi e dei dispositivi connessi in rete: “Norme e regolamenti ci sono e l’Iss lavora da anni per migliorare la gestione del rischio delle tecnologie in sanità in modo da garantire la sicurezza per i pazienti, tuttavia - avverte Mauro Grigioni, direttore del Centro Nazionale di Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica - risulta ancora insufficiente la consapevolezza di quanto siano importanti i comportamenti nell'usare i dispositivi connessi in rete, per la salvaguardia dell’atto medico e dei dati dei pazienti”. “È quanto mai opportuno - afferma il direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni Nunzia Ciardi - dedicare le nostre maggiori attenzioni alla ricerca di soluzioni di cyber sicurezza adeguate al livello attuale della minaccia globale, in un momento storico, peraltro, nel quale il numero degli attacchi informatici fa registrare un netto incremento su scala mondiale. Progetti come quello odierno - prosegue il direttore Ciardi – percorrono la migliore strada possibile, perché coniugano l’elevatissima qualificazione professionale degli attori coinvolti, all’utilizzo di quei modelli virtuosi di partenariato pubblico-privato, senza i quali è oggi impossibile realizzare un’efficace azione di prevenzione e contrasto”.

L’attività del Gruppo è di tipo tecnico-scientifico e basata sul contributo di conoscenze e di esperienza degli esperti di settore. Ecco i componenti del gruppo: professor Fabrizio Baiardi (Università di Pisa), dottoressa Nunzia Ciardi (direttore Polizia Postale e delle Comunicazioni), professor Claudio Cilli (presidente del Rome Chapter ISACA), professor Alberto Marchetti Spaccamela (Università di Roma ‘La Sapienza), avvocato Gabriele Faggioli e avvocato Maria Cristina Daga (CLUSIT, Politecnico di Milano), ingegner Giuliano Pozza (presidente AISIS), professor Paolo Prinetto (presidente CINI), ingegner Maurizio Rizzetto (AIIC), ingegner Francesco Vellucci (Digital SIT), professor Stefano Zanero (Politecnico di Milano). (FABRIZIA MASELLI)