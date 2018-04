Una sola goccia potrà permetterediagnosi precoce di molte malattie

Diagnosticare precocemente patologie gravi come quelle oncologiche o quelle neurodegenerative con un esame poco invasivo che richiede solo una piccola goccia di fluido biologico. Sembrava impossibile, ma da oggi è realtà grazie a un metodo innovativo, rapido e che non richiede l’uso di attrezzature complesse,messo a punto da un team di ricercatori dell’Istituto di fisica applicata ‘Nello Carrara’ del Consiglio nazionale delle ricerche (Ifac-Cnr), che consente di individuare piccolissime tracce di molecole precursori di malattie in singole gocce di campione. Lo studio è stato pubblicato su Scientific reports, rivista del gruppo Nature.

“La metodologia si basa sulla misura effettuata al bordo di una goccia di fluido biologico, mentre evapora intorno ai 5°C. A questa temperatura, poco superiore alla soglia di congelamento, le molecole contenute nella goccia si accumulano in modo organizzato ai suoi bordi senza perdere le loro proprietà biologiche e funzionali - spiega Paolo Matteini dell’Ifac-Cnr, coordinatore della ricerca e del team - Questi accumuli temporanei di molecole diventano ultradensi, rendendo così possibile evidenziarli con sistemi spettroscopici usati comunemente nelle analisi di laboratorio. Gli aspetti interessanti e innovativi del metodo riguardano la possibilità di rilevare e studiare in modo rapido e senza nessuna particolare preparazione, in campioni di pochi microlitri di liquido biologico, alcune specie molecolari presenti in tracce nei fluidi corporei, come i precursori di malattie tumorali o di patologie neurodegenerative quali l’Alzheimer e il Parkinson”. Gli esperimenti condotti finora hanno dimostrato la validità di questo approccio. “Questo metodo consentirà di sviluppare test a basso costo per la diagnosi precoce - conclude Roberto Pini, direttore dell’Ifac-Cnr - affiancando gli esami clinici attualmente impiegati, più invasivi per il paziente e onerosi per il Servizio sanitario nazionale”. (MATILDE SCUDERI)