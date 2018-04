Fondazione ricerca fibrosi cistica,on line la campagna 5x1000 social

Sentirne parlare è un conto, imparare a conoscerla tutt’altro. E le occasioni non sono poche, dal momento che, solo in Italia, sono 2 milioni e mezzo i portatori sani di fibrosi cistica (1 persona su 25), in larga parte inconsapevoli, in grado di trasmettere la malattia ai propri figli. Più difficile è comprendere la gravità di una malattia spesso invisibile all’esterno ma che consuma molti organi, tra cui polmoni e pancreas, e porta alla fine all’impossibilità di respirare. Una malattia invisibile che, nei dettagli della quotidianità, si manifesta a scuola, nei posti di lavoro, tra conoscenti, ed è il tema della nuova campagna social, di cui parlano le persone sane, quelle che sono entrate in contatto con i malati e si sono ritrovate a riflettere sulla crudeltà della fibrosi cistica. Fino ad odiarla.

E in occasione della dichiarazione dei redditi, è possibile contribuire anche firmando l’assegnazione del 5x1000 alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (FFC): per fare un dono di valore a costo zero, basta inserire la propria firma e il codice fiscale della Onlus –93100600233 – nella categoria ‘Finanziamento della ricerca scientifica e della Università’. Riconosciuta dal MIUR come Ente promotore dell’attività di ricerca scientifica, Fondazione FC è l’agenzia italiana per lo studio della malattia genetica grave più diffusa che da oltre 20 anni finanzia avanzati progetti di ricerca con promettenti risultati nel miglioramento della qualità e durata di vita dei malati. Parte del raccolto del 5x1000 del 2018 andrà al progetto Task Force For Cystic Fibrosis che mira a trovare il farmaco per la cura della mutazione più diffusa in FC. È ora in avvio la fase preclinica con l’obiettivo finale di giungere nel 2019 a uno studio clinico in malati FC, impiegando la combinazione di farmaci risultata più efficace e più sicura.

Fino al 4 maggio, sui social di Fondazione e Federazione Ginnastica Italiana, su Sky Sport e Radio Monte Carlo Sport verranno trasmessi i video promozionali e di sensibilizzazione collegati ai Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica serie A-B di cui Fondazione è charity partner. Filo conduttore delle numerose iniziative benefiche on e offline abbinate all’evento sportivo in programma il 4 e 5 maggio al Mediolanum Forum di Assago, è il respiro che ai ginnasti serve per gareggiare e che ai malati di fibrosi cistica spesso manca. L'intero ricavato dei biglietti, grazie a ASD Ginnastica Meda, sosterrà l'attività di ricerca promossa da FFC. (EUGENIA SERMONTI)