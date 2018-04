MA Provider, società Consulting a 360° in ambito healthcare con focus specifico su market access, pricing, public affairs e comunicazione corporate è entrata nel ranking ‘FT1000 Europe’s Fastest Growing Companies’, la classifica del Financial Times che seleziona le mille aziende europee con la maggiore crescita economica. La società – con sedi a Roma, Milano e Lugano – ha registrato, tra il 2013 e il 2016, un tasso di sviluppo pari al 189 per cento. Un risultato che ha determinato l’ingresso di MA Provider al 809° posto tra le società europee nella classifica del 2018 pubblicata dal quotidiano economico-finanziario britannico. “La grande soddisfazione per la crescita economica della nostra Azienda – ha spiegato Paola Lanati, founder e managing director di MA Provider - che vede oggi aumentare sensibilmente il portafoglio clienti, va assolutamente condivisa con le oltre 20 risorse in società, perché senza loro sarebbe stato impossibile questo enorme successo”. (FABRIZIA MASELLI)