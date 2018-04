Festa di Aism ed Euroflorai loro primi 50 anni insieme

Un compleanno congiunto quello di Euroflora - il più grande palcoscenico del florovivaismo internazionale – e quello dell’associazione italiana sclerosi multipla (Aism). In occasione del 50 anno di attività di entrambe, Euroflora farà gli onori di casa nel corso della sua XI esposizione ospitando Aism e la sua fondazione (Fism) in una aiuola coloratissima dove – al posto delle candeline – saranno begonie rosse a rappresentare il numero 50. Qui i visitatori avranno l’opportunità di firmare la 'Carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla' (https://www.aism.it/cartadiritti.aspx), per conoscere e condividere valori e aspettative di oltre 114 mila persone che hanno ricevuto la diagnosi di questa malattia, per la quale non c’è una cura definitiva, con cui dovranno convivere tutta la vita. Firmare la Carta sarà un gesto che lascerà il segno, darà voce e dignità a tutti coloro che non vogliono essere lasciati soli con la propria malattia.

La sclerosi multipla è una malattia che colpisce le donne due volte più degli uomini. Cronica, imprevedibile, spesso progressivamente invalidante è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. Ad oggi non se ne conoscono e ancora non esiste una cura risolutiva. (MATILDE SCUDERI)