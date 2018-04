Premio letterario Leggi in saluteQuest’anno in lizza anche i 'saggi'

Il premio ‘Leggi in salute - Angelo Zanibelli’ giunge quest’anno alla sua sesta edizione e rinnova il suo obiettivo di sostenere l’importanza e il valore della narrazione come strumento sociale e terapeutico, identificando nella categoria opere edite una specifica sezione riservata alle opere di saggistica. Per partecipare al premio è sufficiente inviare la propria opera entro e non oltre il 10 giugno per la categoria editi ed entro e non oltre il 30 luglio per la categoria inediti. Le opere edite devono essere state pubblicate nel corso del 2017. La migliore opera inedita sarà pubblicata grazie a una nuova collaborazione con Cairo editore. La giuria, presieduta anche quest'anno da Gianni Letta, vanta personalità del giornalismo, dell'imprenditoria, della medicina, della politica e della cultura italiana. I finalisti parteciperanno alla cerimonia di premiazione il 2 ottobre 2018 presso l'ambasciata di Francia a Roma. Durante la serata saranno annunciati i vincitori di entrambe le sezioni.Nella stessa serata, la giuria attribuirà il premio ‘personaggio dell’anno’ in ambito sanitario, destinato alla persona ritenuta meritevole per aver contribuito a una migliore comprensione delle dinamiche in ambito sanitario o clinico, e il premio Il valore della ricerca clinica, attribuito a un giovane di massimo 27 anni di età che avrà saputo tracciare, attraverso il proprio elaborato, il futuro della ricerca clinica nei prossimi 10 anni, facendo riferimento alle dinamiche e alle tecnologie in atto nel settore sanitario. Il vincitore avrà l’opportunità di svolgere uno stage annuale presso l’unità di ricerca clinica di Sanofi Italia. “Sono orgoglioso di poter presiedere anche quest’anno una giuria composta da importanti istituzioni in ambito sanitario, esperti di salute e informazione - dichiara Gianni Letta - Ogni anno mi convinco sempre più del grande valore morale di questo premio che permette alle persone di vincere l’isolamento della malattia, condividendo la propria esperienza e traendone forza”. “Conosco il valore del Premio e del percorso fatto sino a oggi. Come neo presidente e amministratore delegato di Sanofi Italia sono orgoglioso di come diamo voce e spazio alle storie di salute - dichiara Hubert De Ruty, presidente e amministratore delegato Sanofi Italia - Premiamo il coraggio della condivisione, di chi combatte la malattia ogni giorno e di chi gli sta accanto. Sosteniamo la forza della narrazione perché rispondere ai bisogni del paziente significa anche ascoltare la sua storia e i suoi bisogni. (MATILDE SCUDERI)

I moduli di iscrizione e il bando che descrive le modalità di partecipazione sono disponibili su www.sanofi.it