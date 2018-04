Ecco l'avvio della 3a edizionedella Eyecup golf competition

Cinque tappe all’insegna dello sport, pensate anche per ricordare l’importanza della prevenzione e della cura degli occhi: è la Eye cup golf competition by Lucio Buratto, il circuito golfistico organizzato e promosso dal direttore scientifico del Centro ambrosiano oftalmico, (Camo) oculista di fama internazionale e anche grande appassionato e giocatore di golf. L’evento è giunto alla sua terza edizione e partirà sabato 19 maggio dal Golf club Milano di Monza. Grazie alla presenza di staff specializzato, a tutti i partecipanti sarà riservato uno screening gratuito della vista, una prima valutazione estemporanea dedicata a rilevare la presenza di potenziali anomalie, cui gli interessati potranno eventualmente e se lo desiderano far seguire un esame più approfondito presso Camo. La partecipazione al torneo, che si svolgerà da maggio a settembre con la formula di gioco a 18 buche Stableford 3 categorie, è riservata ai soci di alcuni dei più importanti circoli di golf dell’hinterland milanese. Sono previsti svariati omaggi per tutti i partecipanti e premi per i vincitori e alcuni riconoscimenti dedicati a ‘prove speciali’ quali il driving contest - al giocatore che, in una predeterminata buca, gioca il colpo di partenza più lungo - e il nearest to the pin, assegnato a chi si avvicina di più alla buca con il primo colpo. “Esperienza, precisione, tecnica d’avanguardia, esecuzione perfetta, risultato centrato. Secondo me il golf è un po’ la metafora della vita e del mantenersi in salute - dichiara il dottor Lucio Buratto - Sono contento di poter replicare questo torneo perché lo sport fa bene alla salute, e fa bene alla salute parlare di prevenzione anche in un contesto ludico come questo. La diagnosi precoce è fondamentale anche nel campo dell’oculistica, soprattutto per le malattie più gravi che colpiscono la vista come ad esempio la maculopatia, che compromette seriamente la capacità visiva e può condurre fino alla cecità. E tra una buca e l’altra è bene ricordarlo!”. Gli appuntamenti della terza edizione dell’Eye cup golf competition by Lucio Buratto sono: sabato 19 maggio al Golf club Milano (MB), sabato 26 maggio presso il Golf Barlassina country club (MI), domenica 10 giugno al Molinetto country club (MI), domenica 1° luglio presso il Castello Tolcinasco golf club (MI) e domenica 2 settembre presso il golf club Carimate (CO). (MATILDE SCUDERI)

La segreteria organizzativa del circuito è il Gruppo Mario Mele &partners e le iscrizioni alle aree si effettuano presso le segreterie dei circoli ospitanti