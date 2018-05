Il movimento è salute e benesserePasseggiata a Napoli per ricordarlo

E’ iniziato il conto alla rovescia per CamminaNAPOLI, che il 5 e 6 maggio prossimo porrà per la prima volta il capoluogo partenopeo al centro di un evento che vuole coniugare il piacere di una sana passeggiata con la filosofia del movimento come il più elementare sostegno alla nostra salute. Proprio il recupero della passeggiata, da soli, in compagnia, a passo sostenuto è alla base dell’iniziativa, una camminata non competitiva di poco più di 5 chilometri, promossa e organizzata da GVST Group (www.gvst.it) con ASD Calabria Fitwalking e Centro Tecnico Walking4life per diffondere nella collettività la consapevolezza che muoversi fa bene, in quanto un importante strumento per contrastare obesità e diabete. L’iniziativa gode del patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli, Fondazione 'Il Cuore Siamo Noi', Società Italiana di Cardiologia (Sic) e Progetto Fitwalking. La manifestazione, in una regione che è ai primi posti per obesità, patologie cardiache e scarsa pratica sportiva, vuole promuovere la mobilità sostenibile, motivare i cittadini al cambiamento dello stile di vita, istruirli a forme economiche di prevenzione cardiovascolare, incoraggiarli a conoscere meglio il proprio territorio, stimolare la partecipazione dei diversamente abili, dare vita a una forma diversa di turismo attivo.

CamminaNAPOLI, che ha come testimonial l’attore Riccardo Polizzy Carbonelli e lo judoka oro olimpico Giuseppe Maddaloni, è rivolta a tutti i cittadini e ai loro familiari, e si svolgerà il pomeriggio di sabato 5 maggio. Tutti gli iscritti (per informazioni consultare il sito www.camminanapoli.it) impareranno a camminare bene e con consapevolezza, con i consigli del professor Fausto Certomà, formatore territoriale di Fitwalking di riconosciuta esperienza. Grazie alla collaborazione con Tennis&Friends chi parteciperà in modo attivo alla prima edizione di CamminaNapoli verrà premiato due volte: otterrà benefici dal movimento e potrà eseguire check-up gratuiti presso il Villaggio della Salute allestito da Tennis&Friends sul lungomare Caracciolo e nella Rotonda Diaz. Con l’ausilio di associazioni di volontariato, società scientifiche e medici professionisti saranno messe a disposizione informazioni sanitarie ed erogati gratuitamente servizi di prevenzione primaria in numerose specialistiche. Ad esempio, nell’Area salute donna si farà prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno con esami diagnostici e ci saranno inoltre delle aree informative su vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze; nell’Area salute bimbo sarà possibile effettuare visite e consulenze pediatriche; nell’Area longevità check-up e visite specialistiche per l’analisi della longevità; controlli dell'ipertensione e prevenzione delle malattie cardiovascolari verranno effettuate invece presso l’Area cuore. Infine, nell’Area tiroide si potranno fare ecografie tiroidee, mentre l’Area tumori della pelle sarà dedicata alla prevenzione del melanoma. Per dettagli e modalità, i partecipanti all’evento potranno rivolgersi direttamente al desk di CamminaNAPOLI aperto in largo Diaz sin dalle ore 10 del 5 maggio.

Non solo: la giornata di sabato, prima della camminata, prevede un fitto programma di intrattenimento e spettacolo. Si parte alle 10 con la distribuzione dei kit per la camminata e le iscrizioni, accompagnati dal Dj Set con il presentatore Gianni Simioli. Dalle 14.30 alle 19 i partecipanti e i cittadini presenti potranno incontrare il campione olimpico di judo Pino Maddaloni, che dopo gli interventi degli esponenti istituzionali, darà il via alle 16, con Fausto Certomà, a CamminaNAPOLI, sul percorso: Rotonda Diaz, Via Caracciolo, Via Partenope, Via Nazario Sauro, Cesario Console, Piazza Plebiscito, Cesario Console, Via Santa Lucia, Via Partenope, Via Caracciolo, Rotonda Diaz) con lancio di kabuki alla partenza. In precedenza Simone Al Ani stupirà i presenti con la sue manipolazioni dell’invisibile, insieme agli One Beat con 'Un battito al ritmo del cuore'. Dalle 18.30 alle 19 l’attore comico Massimo Bagnato, con la sua nota e irresistibile verve, ci farà conoscere 'Chi vorrebbe scappare vedendomi?' carrellata su gusti, pregi e difetti di tutti noi. (EUGENIA SERMONTI)

L’evento è reso possibile anche grazie al contributo dell’Associazione Cuore Sano Onlus, Bevi Faito, Camomilla Italia, Givova e Next Adv