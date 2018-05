Terza conferenza nazionalesulle neoplasie ematologiche

La cura delle neoplasie ematologiche continua ad avere sviluppi formidabili tanto che si è riusciti, in molti casi, a ottenere remissioni e guarigioni fino a poco tempo fa impensabili. Questi cambiamenti, così rapidi e consistenti, hanno stravolto lo scenario e in qualche modo hanno travolto anche gli ‘attori’ principali, siano essi i medici, le associazioni, i pazienti e naturalmente anche le istituzioni. Se da un lato non possiamo che esprimere grande soddisfazione per l’evoluzione del percorso di cura, grazie all’eccellenza della comunità scientifica ematologica italiana e alla forte presenza dell’associazionismo e di un servizio sanitario universalistico, dall’altro ci trovano a dover fronteggiare una continua rivoluzione diagnostica, terapeutica ed assistenziale, sia in termini di aumento della complessità organizzativa sia, evidentemente, di aggravio di costi per il sistema sanitario. La conferenza nazionale sul paziente con neoplasie ematologiche si pone l’obiettivo di tracciare un update delle innovazioni fino ad oggi conseguite in questo rilevante ambito medico e di offrire una visione comune sulle problematiche di sostenibilità sanitaria coinvolgendo il mondo clinico e scientifico ematologico, le istituzioni e le associazioni in un momento di fattivo confronto. Ognuno di questi ‘attori’ ha un suo punto di vista, che può essere anche molto diverso su molti temi. Tutti, però, si orientano e trovano un comune denominatore nella cura ottimale dei pazienti, idealmente senza vincoli legati ad una singola Azienda Sanitaria, ad una Regione, ad una Nazione.

L'incontro, che si terrà a Roma il 10 e 11 maggio prossimi presso la Residenza di Ripetta, è presieduto dal professor Mario Boccadoro di Torino, coadiuvato da un comitato esecutivo composto dai professori Sergio Amadori, vice presidente nazionale AIL, Paolo Corradini di Milano, Robin Foà di Roma, Pellegrino Musto di Rionero in Volture, Fabrizio Pane di Napoli e Alessandro Vannucchi di Firenze. Questo importante evento è organizzato in collaborazione con l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma (Ail) ed è patrocinata dalla Società Italiana di Ematologia (Sie), dalla Federazione Italiana Sindromi Mielodisplastiche (Fism) , dalla Fondazione Italiana Linfomi (Fil), dalla Federazione Nazionale Collegi Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d'infanzia (Fnopi), dalla Fondazione GIMEMA, dal Gruppo Italiano Trapianto di Midollo Osseo (Gitmo), dall'International Myeloma Foundation (Fim) e dall'Associazione Italiana contro le Leucemie – linfomi e mieloma (Ail).

Molteplici saranno quindi i temi affrontati nel corso del convegno, ma il focus principale è dedicato alle novità terapeutiche attuali e future per Mieloma Multiplo, Leucemia Acuta, Linfomi, Leucemia Mieloide Cronica, Leucemia Linfatica Cronica, Neoplasie Mieloproliferative e Sindromi Sindromi Mielodisplastiche e alla loro effettiva disponibilità per il paziente. Altri argomenti, non meno rilevanti, sono quelli relativi alle iniziative territoriali per agevolare il percorso di cura e il reinserimento sociale e lavorativo dei pazienti. Da ultimo la Conferenza ha prodotto un documento di lavoro che prende in considerazione diversi punti legati all’assistenza sanitaria, come ad esempio le terapia di combinazione, l’incremento e la cronicizzazione dei pazienti, l’uso dei biosimilari, il costo dei farmaci, l’appropriatezza diagnostico-terapeutica e la ricerca scientifica. Su tutti questi punti la Conferenza aprirà un tavolo di discussione con i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni e dell’AIFa. La Conferenza verrà trasmessa in streaming in tutt’Italia. Assistere alla diretta e intervenire con domande è molto semplice e basta registrarsi al sito www.neoplasiematologiche.it. È possibile anche partecipare direttamente alla Conferenza presso la Residenza di Ripetta e per questo è necessario iscriversi presso la Segreteria alla mail [email protected] L’iscrizione è gratuita, ma i posti sono limitati. (EUGENIA SERMONTI)