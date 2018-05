Tu non restare fermo a guardare. #SMuoviti

Con le celebrazioni del 50° anniversario di attività dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism) parte la nuova campagna #SMuoviti. Un messaggio diretto che mira al coinvolgimento dell’opinione pubblica e vuole informare e sensibilizzare sui temi della sclerosi multipla (SM), della cura e della ricerca. Chiede il sostegno di ogni cittadino e delle Istituzioni. #SMuoviti è la campagna di Aism che mette al centro le persone con sclerosi multipla. Sono loro i protagonisti, sono loro per primi che si 'SMuovono' nella loro vita e per Aism mettendo a disposizione la loro storia. Loro non si fermano, con l’energia e la voglia di andare avanti, oltre la malattia. Ogni persona con SM è un eroe del quotidiano: è lì ad ispirarci e a dirci che se fa di tutto per continuare a muoversi, anche noi dobbiamo 'SMuoverci'. SMuoviti si concretizza appunto mettendosi in gioco tutti, diventando donatori, attivisti, volontari e soci. SMuoviti vuol dire quindi proprio questo, da un lato dare risposte concrete alle persone con SM e affermare i loro diritti per una piena inclusione sociale, dall’altro trovare le cause e una cura definitiva per la sclerosi multipla.

“SMuoviti vuole coinvolgere in modo proattivo e dinamico tutta l’opinione pubblica - dice Mario Alberto Battaglia, presidente della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (Fism) - È un invito a partecipare in ogni forma possibile al nostro movimento diventando donatore, diventando attivista, volontario, socio. Ma vuole essere un invito anche alle istituzioni. Abbiamo bisogno di tutti. Oggi possiamo dire che la SM è una 'emergenza sociale'. Sono 114 mila le persone con SM ed è di 5 miliardi di euro all’anno il costo sociale della malattia. Ci dobbiamo muovere per trovare il prima possibile una cura definitiva ma anche per dare una dignità alla persona con SM che nella maggioranza dei casi è giovane sotto i 40 anni, e alle loro famiglie: hanno diritto di vivere una vita piena come tutti. Ma soprattutto sostenere la ricerca scientifica. Abbiamo bisogno di investire ogni anno in ricerca oltre 12 milioni di euro. Oggi con le nostre forze e grazie al 5 per 1000 riusciamo a sostenere progetti per 6 milioni di euro all’anno. Dobbiamo fare di più. Dobbiamo raddoppiare i fondi. La ricerca sulla SM in Italia è ai primi posti nel mondo. Dobbiamo accelerare per fermare la sclerosi multipla".

#SMuoviti racconta la storia 'in movimento' di tre persone reali, della loro vita quotidiana e della sfida che affrontano ogni giorno con fierezza per non fermarsi mai. Sono Cinzia, una mamma di due bambine che ha scoperto di avere la sclerosi multipla quando era incinta della sua seconda figlia; Federico neolaureato, ha una forma secondariamente progressiva di sclerosi multipla e ha scelto di dedicare le sue attività di ricerca alla malattia; Cristina che non ha mai smesso di seguire la sua passione, il nuoto, nonostante la diagnosi e primi sintomi emersi quando era molto giovane. Queste storie vengono raccontate in occasione dell’anniversario dell’Associazione, mezzo secolo di storia è un punto di svolta, un’occasione per testimoniare quello che si è raggiunto ma soprattutto per guardare sempre più avanti. Il 50° anniversario di attività di AISM è quindi il momento per lanciare sia una campagna di raccolta fondi che una campagna celebrativa. Una campagna che parla di persone, della loro malattia e della loro vita che va avanti, nonostante tutte le difficoltà. Perché hanno la sclerosi multipla, ma la sclerosi multipla non li avrà mai.

Call to action. La call to action della campagna è 'SMuoviti' che racchiude all’interno l’acronimo della malattia (SM) ed evidenzia il 'movimento', che si riconduce alla riduzione progressiva delle capacità motorie, uno dei sintomi più gravi e visibili della malattia. Allo stesso tempo 'Smuoviti' riflette il 'movimento' inteso come l’agire di tutti gli attori coinvolti nella sclerosi multipla e quindi della grande famiglia AISM e di tutte le persone che vogliono agire per un mondo libero dalla SM.

Claim. 'LA SCLEROSI MULTIPLA VUOLE FERMARCI. INSIEME POSSIAMO FERMARLA'. Ogni 3 ore una persona scopre di avere la sclerosi multipla. Tu non restare fermo a guardare. #SMuoviti.

Diffusione della Campagna. La campagna 'SMuoviti' è veicolata attraverso i canali online e offline, nonché su reti televisive e radiofoniche ed è partita a marzo 2018 con alcuni momenti di maggiore visibilità in concomitanza degli eventi speciali dell’Associazione. La campagna è on line sul sito www.smuoviti.aism.it con le storie dei tre protagonisti, tramite il quale sarà possibile sostenere i progetti di ricerca di Aism e della sua Fondazione Fism. (EUGENIA SERMONTI)