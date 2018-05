“Sono orgoglioso di raccogliere l’importante eredità di impegno sociale e solidale del professor Franco Mandelli – ha dichiarato Sergio Amadori, neo presidente dell’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma (Ail) – persona che ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo del terzo settore in Italia e con cui continuerò a collaborare. Il mio scopo ora è coordinare e armonizzare le scelte e i progetti dell’Ail, ampliando e rafforzando le attività dell’Associazione: il sostegno alla ricerca scientifica, l’assistenza domiciliare, le case alloggio e il supporto ai reparti di ematologia del paese. In questa mia nuova avventura avrò accanto dei preziosi alleati, i migliaia di volontari che sono i veri protagonisti della nostra organizzazione”. Sono state queste le parole dell’illustre ematologo, eletto all’unanimità presidente nazionale dell’Ail durante l’ultima assemblea dei soci. Il professor Mandelli è divenuto ora presidente onorario.

Amadori si è formato alla storica scuola di ematologia di Mandelli, presso il policlinico Umberto I, università 'Sapienza' di Roma, dove si sono specializzati alcuni tra i più importanti esperti in Italia. Dopo una doppia specializzazione, in ematologia e pediatria, e un’esperienza negli Stati Uniti, Sergio Amadori inizia una carriera ricca di incarichi di prim’ordine. Prima diventa docente universitario presso l’università 'Sapienza' di Roma e poi dirige due importanti divisioni di ematologia della capitale: nel 1994 diventa direttore dell’unità operativa complessa di ematologia dell’ospedale Sant’Eugenio e nel 2005 passa alla direzione della unità operativa complessa di ematologia del policlinico università 'Tor Vergata', ateneo che lo ha nominato anche professore onorario.

Amadori ha all’attivo oltre 300 pubblicazioni su argomenti di ematologia generale e neoplastica ed ha ricoperto incarichi dirigenziali anche nell’ambito di importanti organismi scientifici: dal 2003 al 2005 è chairman dell’European organisation for research and treatment of cancer (Eortc) - Leukemia group, dal 2004 al 2009 è presidente della Società italiana di ematologia (Sie) e dal 2004 ad oggi è chairman dell’Acute leukemia working party del Gruppo italiano malattie ematologiche dell'adulto (Gimema). Sergio Amadori è inoltre stato consigliere d’amministrazione di Ail e poi vice presidente dell’Associazione per diversi anni. (MATILDE SCUDERI)