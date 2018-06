A Roma il corso di aggiornamento tutto dedicato alla carbossiterapia

Un migliore afflusso di sangue si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti. Questo è il principio alla base della carbossiterapia, ovvero dell’utilizzo, per scopi terapeutici, dell’anidride carbonica. A questa metodica – che ha numerose applicazioni nell’ambito della medicina estetica – sarà dedicato il corso di aggiornamento interattivo dal titolo ‘Carbossiterapia: nuovi orizzonti in medicina estetica’ che si terrà a Roma il 9 giugno presso il polo didattico di piazza Oderico da Pordenone, 3. Il corso, rivolto a medici chirurghi di tutte le discipline, è stato organizzato dalla Società italiana di medicina estetica (Sime) con il contributo non condizionato di Carbossiterapia italiana, Taumed e Dtamedical, e vedrà i due docenti impegnati in esso – la dottoressa Nadia Fraone, vice direttore della Scuola internazionale di medicina estetica fondazione Fatebenefratelli, e Cesare Brandi, professore di chirurgia del dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze dell’università di Siena – affrontare un’ampia panoramica di argomenti relativi a questa terapia: dalla storia della carbossiterapia alle tecniche dei trattamenti, fino ad arrivare alle differenti indicazioni terapeutiche per terminare con una dimostrazione pratica su diversi distretti corporei per le differenti necessità terapeutiche.

Per visionare il programma del corso di aggiornamento e per ulteriori informazioni è sufficiente visitare il sito: www.lamedicinaestetica.it