Innovazione e sfida della cronicità nelle varie aree terapeutiche della medicina e prospettive nella lotta all’HIV: con questi temi ai blocchi di partenza la XI° edizione del premio giornalistico ‘Riccardo Tomassetti’ per la corretta e chiara divulgazione scientifica. Dedicato alla memoria di Riccardo Tomassetti, brillante giornalista scientifico scomparso nel 2007 a soli 39 anni, il premio è riservato ai giovani giornalisti under 40 che contribuiscono a promuovere nel nostro Paese la conoscenza delle innovazioni mediche e farmaceutiche in grado di migliorare la salute della comunità e delle nuove generazioni. Il premio vuole essere un omaggio allo stile e al modo di svolgere questa professione con competenza, rigore, sintesi, completezza di contenuti, chiarezza di linguaggio e capacità di divulgazione delle notizie. La XI° edizione del premio giornalistico dedicata a ‘La medicina e la sfida della cronicità: l’innovazione per vivere meglio e più a lungo’, è riservata ad articoli e servizi giornalistici, formato testo, audio o video, realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, che affrontino tematiche relative alla salute e all’innovazione in qualsiasi area terapeutica della medicina con un focus particolare sulla sfida della cronicità. Il miglior servizio si aggiudicherà un premio di 2.000 euro assegnato da una Giuria composta da giornalisti delle più importanti testate italiane e docenti universitari.

Quest’anno il premio speciale, dal titolo ‘Novità e prospettive nella lotta all’HIV’, sarà totalmente dedicato all’HIV e assegnerà mille euro al miglior servizio di taglio giornalistico (formato testo, audio o video) che affronti con chiarezza di linguaggio e competenza di contenuti i temi relativi a innovazioni terapeutiche, ricerche scientifiche e questioni sociali nel campo dell’HIV. Un ambito, quello dell’HIV, dove ancor più che in altri campi della medicina c'è bisogno di informazione scientifica accessibile e corretta per informare le categorie a rischio e mettere in guardia sulle vie di contagio, oltre che per far conoscere i passi avanti delle terapie, che in alcuni casi hanno contribuito a cambiare il volto dalla malattia e restituito un futuro ai pazienti. Promosso dal Master ‘La Scienza nella Pratica Giornalistica’ (SGP) della ‘Sapienza’ Università di Roma, con il supporto non condizionato di Fondazione MSD, il premio è patrocinato dall’Ordine dei giornalisti, dall’Associazione pazienti con epatite e malattie del fegato, EpaC associazione onlus, e dalle più importanti Associazioni di lotta all’HIV/AIDS: Anlaids onlus, C.I.C.A., Nadir onlus, Plus onlus- persone LGBT sieropositive e NPS - Network persone sieropositive Italia onlus. (FABRIZIA MASELLI)

Il bando del Premio e tutte le informazioni utili per la partecipazione sono disponibili su www.premiotomassetti.it