Rivoli. Convegno il 25 giugnosulla Sanità pubblica e privata

La tenuta del Servizio sanitario nazionale è una delle sfide più difficili e più impegnative che le future forze di governo dovranno affrontare. Su questo tema Motore Sanità organizza il convegno ‘Sanità pubblica e privata nel Sistema sanitario nazionale’ negli spazi della Rsa Bosco Stella in Corso Francia, 214 a Rivoli (TO) domani, lunedì 25 giugno. Il sotto-finanziamento del sistema e il progressivo aumento del costo dell’innovazione farmacologica e tecnologica comportano una trasformazione del sistema sanitario nazionale in cui il ruolo del privato e il suo rapporto con il sistema pubblico diventano l’asse portante. Il privato non solo gestisce strutture in campo sanitario e socio assistenziale, ma progressivamente si affaccia su mercati di gestione e di investimento che l’attuale legislazione, data la carenza di finanziamenti pubblici, norma e incoraggia.

Le conclusioni verranno tirate alle ore 16,30 da Silvio Venuti, direttore Distretto Area Metropolitana Centro-Coordinatore Area Territoriale ASL TO3, Luisella Cesari, direttrice della RSA ‘San Giovanni Bosco’ e Luigi Maria Pernigotti, direttore RSA ‘Santa Maria della Stella’. (LILIANA CARBONE)