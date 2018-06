Non lasciare che mal d'autoo di mare ti rovinino i viaggi!

L'estate genera tanta voglia di mettersi in viaggio, anche solo per un breve week end. Ma se per molte persone la partenza rappresenta la parte più emozionante di una vacanza, per tante altre può non essere così. Chi soffre di cinetosi, o 'malattia da movimento' lo sa bene: mettersi in viaggio può trasformarsi in un vero e proprio incubo. La cinetosi è un disturbo molto fastidioso che si manifesta durante gli spostamenti su un qualsiasi mezzo di trasporto (navi, aerei, treni, automobili). Più comunemente chiamata 'mal d'auto' o 'mal di mare', la cinetosi è causata dall’eccessiva stimolazione delle strutture interne dell'orecchio adibite all'equilibrio (apparato vestibolare) quando il corpo viene sottoposto a rapide sollecitazioni come quelle causate dal movimento. I sintomi sono noti e sgradevoli: un generale stato di malessere, sudorazione fredda, nausea e, nei casi più importanti, vomito. Alcuni accorgimenti pratici possono aiutare a tenere sotto controllo e limitare i disagi: evitare di mangiare pesante prima di mettersi in viaggio; consumare ogni tanto spuntini secchi; sedersi nel senso di marcia nella parte più stabile del veicolo (in macchina è preferibile il lato passeggero anteriore, posti centrali in navi e aerei); evitare di leggere o guardare lo smartphone: meglio distrarsi guardando il paesaggio davanti ai propri occhi; in ogni caso, guardare sempre in avanti o fissare un oggetto lontano; bere poco, e a piccoli sorsi; in auto, tenere i finestrini leggermente aperti. Nel caso in cui queste misure non fossero sufficienti è necessario ricorrere a farmaci, da assumere preferibilmente alcuni minuti prima della partenza. Fra i più efficaci, vi sono i farmaci a base di dimenidrinato, un principio attivo antistaminico capace di combattere i sintomi della cinetosi e restituire il piacere di un viaggio sereno.

Gomme da masticare medicate. La più conosciuta è probabilmente Travelgum, che contiene 20 mg del principio attivo 'dimenidrinato', appartenente ad un gruppo di medicinali chiamati antistaminici (medicinali usati per trattare disturbi diversi tra cui anche il vomito), con azione anti-emetica, cioè previene la nausea ed il vomito. Travelgum si usa negli adulti e nei bambini di età superiore ai 4 anni, per il trattamento della cinetosi, un disturbo che si può manifestare con nausea e vomito quando si viaggia in auto, per mare, in aereo o in treno. La dose raccomandata per gli adulti è di 1 gomma da masticare medicata sino ad un massimo di 4 gomme da masticare medicate al giorno, mentre per i bambini di età compresa fra 4 e 18 anni 1 gomma da masticare medicata sino ad un massimo di 2 gomme da masticare medicate al giorno. Importante è che non deve essere usato nei bambini di età inferiore a 4 anni. È consigliabile iniziare con la dose minima prevista, assumendo questo medicinale prima di iniziare un viaggio in auto, per mare, in aereo o in treno e comunque appena si avvertono i primi segni di nausea e malessere. L’effetto si manifesta dopo circa 2-3 minuti, e per raggiungere la massima efficacia continuare a masticare per 5-10 minuti e dura da 1 a 3 ore. Travelgum si presenta in forma di gomme da masticare medicate bianche, contenute in blister da 10 gomme. (ANDREA COEN TIRELLI)