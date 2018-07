I risultati dello studio Pivotalsul tumore della prostata Crpc

I risultati dello studio pivotal di fase 3 PROSPER, che ha valutato la terapia con enzalutamide di Astellas Pharma più deprivazione androgenica (Adt) rispetto al placebo più Adt in pazienti con carcinoma prostatico non metastatico resistente alla castrazione (Crpc), sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine. L’articolo ‘Enzalutamide in Men with Nonmetastatic, Castration-Resistant Prostate Cancer’ compare nell'edizione cartacea del NEJM del 28 giugno scorso. Nello studio, enzalutamide aggiunta ad Adt ha ridotto significativamente il rischio di sviluppare metastasi o morte rispetto alla sola Adt: il 23 per cento dei pazienti nel braccio con enzalutamide e Adt ha avuto metastasi o è deceduto, contro il 49 per cento nel braccio con il solo Adt. L'endpoint primario di sopravvivenza mediana libera da metastasi (Mfs) è stato di 36,6 mesi per gli uomini che hanno ricevuto enzalutamide rispetto a 14,7 mesi con la sola Adt.

“Sono soddisfatto dei risultati dello studio PROSPER, che confermano che gli uomini con Crpc non metastatico che ricevono una terapia con enzalutamide più Adt hanno avuto un ritardo di quasi due anni nella comparsa di metastasi o morte per cancro della prostata rispetto a quelli che assumevano Adt”, ha detto Maha Hussain, MD, FACP, FASCO, professore di Medicina al Genevieve Teuton, Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center della Northwestern University, e principal investigator dello studio. Nel gennaio 2018, in base ai risultati dello studio PROSPER, Astellas ha presentato una variazione di Tipo II all'Agenzia europea per i medicinali (Ema) per estendere l'indicazione di enzalutamide ai pazienti con Crpc non metastatico. Enzalutamide è stata approvata dalla Commissione Europea nel giugno 2013 per il trattamento di uomini adulti, con Crpc metastatico, asintomatici o lievemente sintomatici dopo fallimento della terapia con deprivazione androgenica e in cui la chemioterapia non è ancora clinicamente indicata o la cui malattia è progredita o dopo terapia con docetaxel. Enzalutamide non è attualmente autorizzata nell'Unione Europea per il trattamento di uomini con CRPC non metastatico.

I risultati dello studio PROSPER. Si tratta di uno studio di fase 3 in doppio cieco, controllato verso placebo, condotto in 300 centri in 32 paesi, che ha randomizzato 1.401 pazienti con Crpc non metastatico e con un tempo di raddoppiamento del Psa di 10 mesi o meno, a ricevere rispettivamente, con un rapporto 2:1, enzalutamide una volta al giorno più Adt (n=993) o placebo più Adt (n=468). Tra gli outcome secondari si è osservato un un ritardo statisticamente significativo nel tempo mediano al primo utilizzo di una nuova terapia antineoplastica (Tta) di 39,6 vs 17,7 mesi. Alla prima analisi ad interim della sopravvivenza globale, erano deceduti 103 pazienti (11 per cento) nel gruppo enzalutamide e 62 (13 per cento) nel gruppo placebo. La sopravvivenza globale mediana non è stata raggiunta in nessuno dei due gruppi. Gli eventi avversi più comuni di qualsiasi grado per i pazienti, con incidenza ≥10 per cento e superiore, per enzalutamide più ADT contro ADT da sola sono stati: affaticamento 33 vs 14 per cento, vampate di calore 13 vs 8 per cento, nausea 11 vs 9 per cento, ipertensione 12 vs 5 per cento, vertigini 10 vs 4 per cento, cadute 11 vs 4 per cento e diminuzione dell'appetito 10 vs 4 per cento. Gli eventi avversi in questo studio sono stati coerenti con il profilo di sicurezza noto di enzalutamide. (EUGENIA SERMONTI)