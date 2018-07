Vacanza speciale per tutti i gusti,anche per chi ha esigenze speciali

Una vacanza speciale, in una location ricercata e a prezzi assolutamente concorrenziali? Niente di più facile, e in una struttura turistica 'per tutti', nel senso che risponde anche a chi ha esigenze 'speciali' - dalle persone con disabilità a quelle celiache, dalle mamme con figli alle persone anziane - e a tutti coloro che vogliono riposare: è la Casa Vacanze 'I girasoli' dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism) senza barriere architettoniche, che promuove il turismo accessibile a tutti, disponendo di 48 camere, 9 bungalow, ristorante, bar, sale meeting, due piscine (una con copertura telescopica e acqua riscaldata) con assistente bagnanti e sollevatore, palestra, campo da tennis e ampio parcheggio (anche per bus). Il tutto immerso nella tranquillità di 4 ettari di parco e circondato dalla campagna della Valdichiana. Ogni zona è facilmente raggiungibile, grazie anche agli ascensori pensati per un pubblico a mobilità ridotta. Tutte le camere sono accessibili anche per chi è in sedia a rotelle e tutte hanno il bagno attrezzato con maniglioni e doccia senza box a filo pavimento. Anche i bagni comuni, situati nella hall e al piano sottostante, e quelli degli spogliatoi della piscina, sono accessibili in carrozzina e attrezzati. L'ottima cucina privilegia le tradizioni del territorio, ma è disponibile a preparare pasti frullati, tritati e idonei per le più diffuse allergie alimentari.

A soli 5 km dal borgo medievale di Lucignano e 10 km da Sinalunga, e vicino alle principali località toscane ed umbre (Arezzo, Siena, Cortona, Pienza, Lago Trasimeno, Perugia, e tante altre), l’albergo-casa vacanze I Girasoli è il punto di partenza ideale per itinerari suggestivi ed escursioni accessibili, alcune delle quali organizzate con i automezzi attrezzati dell'Aism. E tra l'altro l’albergo organizza a richiesta navette da/per gli aeroporti di Firenze, Pisa e Roma, e da/per le stazioni ferroviarie di Arezzo e Firenze. "Sono anni che Aism opera nel segmento del turismo accessibile condividendo e perseguendo questa visione con l’intento primario di promuovere l’empowerment delle persone con disabilità - conferma Marcella Mazzoli, responsabile della sezione sviluppo territoriale e turismo dell'Aism - la nostra attività, iniziata nel Duemila con l’apertura e gestione di Casa vacanze 'I Girasoli' a Lucignano (Arezzo), si è estesa poi ad altre strutture nel territorio italiano, che costituiscono oggi il network 'Europe Without Barriers' (www.europewithoutbarriers.eu): Casa Letizia ad Auronzo di Cadore (Belluno), Villa Matteucci presso la stazione termale di Porretta Terme (Alto Reno terme Bologna) e Casa Pitecusa, sull’isola di Ischia (Napoli).

Ma torniamo a 'I Girasoli': "Non solo la struttura è perfettamente attrezzata - conferma Marcella Mazzoli - ma abbiamo sviluppato percorsi di integrazione con il territorio con escursioni testate e verificate, con enogastronomia, cultura, frantoi e cantine accessibili; persino un'associazione di voli leggeri accessibili". E personale formato all'ascolto e al problem solving, maitre e sommelier in ristorante di livello 'superiore': insomma, un turismo d'eccellenza... per tutti!". Un pò come avviene nei paesi del nord, attenti alle esigenze di tutti. Ma 'a che prezzo'? siamo al di sotto della media del mercato, ma offriamo pacchetti 'completi' anche, se richiesto, con assistenza a persone con disabilità dalla mattina alla sera e in piscina. E anche pensione completa, animazione - dalle grigliate in piscina alla musica dal vivo - e corsi gratuiti per tutte le esigenze e desideri. (PIERLUIGI MONTEBELLI)