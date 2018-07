Il Numero Unico dell’Emergenza 112 (NUE 112) ha avviato una vera e propria 'rivoluzione' del modo di approcciarsi ai servizi di emergenza in Italia e ha aperto una strada che diventa sempre più ampia e più affollata; nel nostro Paese, oggi, più di un terzo della popolazione utilizza già, in caso di emergenza, il Servizio 112, declinato secondo il modello della Centrale Unica di Risposta (CUR). Su iniziativa dell’onorevole Claudio Pedrazzini, in collaborazione con l’Associazione di iniziativa parlamentare e legislativa per la salute e la prevenzione presieduta dal senatore Antonio Tomassini, si tiene domani, lunedì 23 luglio alle ore 15,00 presso l'Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati in via di Campo Marzio 78 l'evento 'Numero Unico 112, un modello da conoscere - Il sistema del Numero Unico dell’Emergenza spiegato da chi lo gestisce: esperienze e dati a confronto'. Obiettivo di questo incontro è quello di proporre una riflessione sullo stato dell’arte e sui problemi aperti, con alcuni approfondimenti sulla base dei dati a disposizione: con un unico 'protagonista': il cittadino che chiama perché ha bisogno di aiuto. (EUGENIA SERMONTI)

Programma preliminare

Ore 14,30 - Accredito dei Partecipanti

Ore 15,00 - Saluti Istituzionali

Prefetto Alessandra Guidi, Prefetto Bruno Frattasi, Prefetto

Silvana Riccio

Ore 15,15 - Introduzione: Perché questo evento

On. Claudio Pedrazzini

Ore 15,30 - Focus 1: Il modello della Centrale Unica di Risposta

Dott. Carlo Bui Ministero dell’Interno

Ore 15,45 - Focus 2: Le questioni aperte

Dott. Danilo Bono, Regione Piemonte

- Cos’abbiamo in più rispetto a prima?

Dott. Alberto Zoli, Regione Lombardia - Dott. Nicola Le Mura,

Regione Sicilia

- La CUR fa perdere tempo prezioso?

Dott. Francesco Bermano, Regione Liguria

- Nei casi di iperafflusso delle chiamate cosa succede?

Dott. Livio De Angelis, Regione Lazio

- Chi sono gli operatori dell’112?

Ore 16,30 - Focus 3: Si può fare ancora meglio

Dott. Carlo Bui Ministero dell’Interno

- Il disciplinare tecnico operativo. Gli allerta contemporanei

Dott. Piero Brambilla AREU Lombardia

- La localizzazione in emergenza

Dott. Gianni Ucci DG Ospedale San Martino Genova

- La comunicazione alla popolazione, l’esperienza della Liguria

Ore 17,00 - Analisi e Confronto con i Parlamentari

Sen. Luigi Di Marzio, Componente Commissione Igiene e Sanità

del Senato

On. Claudio Pedrazzini, Componente Commissione Affari Sociali

della Camera

Ore 17,20 Conclusioni

Dott. Franco Gabrielli - Capo della Polizia DG della Pubblica

Sicurezza

On. Massimo Garavaglia - Sottosegretario di Stato per l'Economia

e le finanze

Dr. Armando Bartolazzi - Sottosegretario di Stato alla Salute

Sen. Antonio Tomassini - Presidente Associazione di Iniziativa

Parlamentare e Legislativa per la salute e la prevenzione.