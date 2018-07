"Brillano nella notte le stelle del Fair Play"

'Una notte magica'. Con queste parole Angelo Morelli, presidente dell’Associazione Premio Fair Play ha definito la cerimonia di consegna della XXII edizione del Premio Internazionale Fair Play - Menarini. Piazza del Municipio a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, era gremita in ogni ordine di posto. Ancora una volta il Premio Fair Play - Menarini ha richiamato l’attenzione di tanti appassionati, giornalisti e tifosi dei protagonisti di questa edizione. Lorenzo Dallari e Rachele Sangiuliano hanno condotto una serata che ha permesso di conoscere storie, segreti e aneddoti di grandi nomi dello sport. Da Giovanni Trapattoni ad Arianna Fontana, da Antonio Di Gennaro a Massimo Rastelli, da Carolina Kostner a Toni Kukoc passando poi per Vanessa Ferrari, Marco Bortolami, la coppia del volley azzurro Davide Mazzanti e Serena Ortolani, Elisa Santoni, Robert Korzeniowski, Stefan Holm, Daniela Hantuchova, Charlotte Kalla, Marco Maria Dolfin, Xavier Jacobelli, l’AS Cittadella rappresentata dal presidente Andrea Gabrielli e che ha ricevuto il premio dal presidente della Lega B, Mauro Balata. “E’ stata una serata importantissima questa di Castiglion Fiorentino - ha sottolineato Ennio Troiano, direttore corporate risorse umane Gruppo Menarini - una serata dove viene premiato lo sport sano, quello dove i successi sono stati raggiunti con il fair play. E’ un po’ quello che Menarini cerca di raggiungere nel proprio settore, fare business ponendo attenzione sul malato, sulla sua sofferenza e nel rispetto dell’etica e del fair play. Abbiamo avuto l’onore di premiare grandi nomi dello sport, un parterre incredibile. Sono convinto che il legame tra Menarini e il Premio Fair Play possa durare ancora a lungo perché crediamo in questa manifestazione e nei suoi valori”. (EUGENIA SERMONTI)

