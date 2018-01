La convinzione che a guardare i video porno online ci siano solo gli uomini viene spazzata via dalle ultime statistiche diffuse da Pornhub, tra i principali siti di filmati per adulti nel mondo, e xHamster, altro canale molto popolare nel mondo del porno online. Nel 2017 le donne che hanno visitato siti di filmati per adulti sono cresciute del 2,4%. La crescita più alta c'è stata in Sudafrica con il 23% in più, seguita un po' a sorpresa all'Arabia Saudita, dove le donne interessate ai porno sono cresciute dell'11%. Quasi tutte, circa il 71%, guarda i siti dai propri smartphone, magari lontano da occhi indiscreti in casa.

E mentre in tutto il pianeta aumentano gli utenti di sesso femminile sui siti porno, le italiane sembrano esserne già stufe. Rispetto al 2016, su Pornhub le donne italiane si sono fatte vedere molto meno, registrando dati in calo del 7%.