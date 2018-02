Cancro, tumore. Una malattia terribile e che come nessuna è oggetto di miti e credenze. Alcune vere. Altre, al contrario, false. E sulla questione si è concentrata la American Cancer Society, che tra i vari casi ha anche analizzato l'idea secondo la quale la maggior parte delle persone che ha un cancro ha dei pregressi in famiglia, cari che si sono ammalati in precedenza. Questo è un falso mito. La maggior parte dei tumori, infatti, non è ereditaria. Solo una percentuale compresa tra il 5% e l'8% è ereditaria. La confusione sul tema nasce dal fatto che, spesso, si dice che il cancro sia una malattia genica. Ma una malattia dei geni non è ereditaria: i geni possono infatti mutare in età adulta, oltre che essere ereditati in una determinata forma dai genitori. E ancora, è importante ricordare che ereditare un gene mutato che aumenta il rischio di un tumore non significa necessariamente sviluppare il cancro nel corso della propria vita.