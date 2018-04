Il pericolo della stazione spaziale cinese Tiangong-1 in caduta sulla Terra si è rivelato infondato. Adesso una nuova minaccia terrorizza il globo. Si tratta, come si legge sul Corriere, di una tempesta solare che potrebbe portare il mondo alle condizioni di era preindustriale, a inizio Ottocento, bloccandolo per anni. Potrebbero volerci anche dieci anni per tornare a condizioni di vita simili a quelle che conoscevamo prima di questo evento.

Roger Due su The Conversation parla di una tempesta elettromagnetica come quella che nel 1859 mandò in tilt i telegrafi di tutto il mondo. Questa che è stata prevista però potrebbe avere conseguenze ben più gravi. Cosa potrebbe accadere se una tempesta solare colpisse la Terra? "Quando sulla superficie solare si verificano le 'eiezioni di massa coronale', ogni esplosione invia miliardi di protoni ed elettroni, in una sfera di plasma surriscaldato, nel sistema solare".

Un evento non raro, ma solo una volta su 20 la “palla di plasma” creatasi dalle esplosioni sul Sole prende la direzione della Terra. E se avesse la potenza di quella del 1859, potrebbe distruggere reti elettriche e sistemi di comunicazione. Come riportato dal Corriere della Sera, non c’è molto tempo per prepararsi: la prossima grande tempesta solare potrebbe colpire in qualsiasi momento. E avremmo un preavviso di soli tre giorni prima del black out.