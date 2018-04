Che fumare, bere alcool e non fare esercizio fisico siano dannosi per la salute non è una novità, ma ciò che non si sapeva è che queste abitudini associate aumentino in modo esponenziale le possibilità di morte prematura. Secondo una ricerca australiana pubblicata sulla rivista PLOS Medicine che ha utilizzato i dati di oltre 230mila persone, bisogna tenere conto di una serie di combinazioni che modificano ed incidono pesantemente sul nostro stile di vita. La dottoressa Melody Ding ha spiegato: "Se vogliamo essere davvero efficaci nella prevenzione dobbiamo tener conto non di un singolo fattore, ma di come i diversi elementi si associano ed agiscono". Bisogna assolutamente evitare di dormire più di nove ore a notte, raggiungere almeno 150 minuti di attività fisica moderata a settimana e non associare fumo ed alcool. Nel caso in cui non si seguano queste semplici regole i rischi aumentano in maniera preoccupante e le probabilità di morte prematura raddoppiano o si quadruplicano a seconda di quali dei suddetti fattori siano implicati.