"Ecco tutte le scemenze che ci spacciano sul cibo". Filippo Facci analizza su Libero verità e dicerie in fatto di alimentazione. Ecco cosa dice dell'acqua del rubinetto.

Pochi sanno che l' acqua del rubinetto subisce più controlli di quella mediamente imbottigliata, e che risulta spesso anche più salutare. Molte acque hanno caratteristiche simili a quelle di casa, ma altre non potrebbero essere bevute tutti i giorni, al punto che il ministero dello sviluppo economico consiglia di «rivolgersi ad un medico prima di consumarle», ma non c' è obbligo di segnalarlo sull' etichetta.

Le università di Napoli, Bologna, Cagliari e Benevento hanno analizzato 186 campioni di acque minerali tra le più famose (nel 2010) e hanno trovato delle cose che le aziende non avevano indicato nelle etichette. Due celebri marche del centroitalia, per dire, contengono berillio e manganese, sostanze ritenute cancerogene entro limiti non chiari: per l' acqua del rubinetto è previsto un limite di 50 microgrammi per litro, ma per le minerali il limite sale a 500. Perché? Boh.

Oppure ecco, l' alluminio: per le acque potabili il limite è 200 microgrammi per litro, per le minerali il limite non c' è. Ancora: il fluoro; l' acqua di rubinetto ha un limite 1,5, l' acqua minerale un limite 5; se un' acqua superasse il limite di 1,5 di fluoro, oltretutto, nell' etichetta dovrebbe esserci scritto che trattasi di acqua non consigliata per l' infanzia. L' unico parametro identico per le due acque (rubinetto e bottiglia) riguarda l' arsenico, che talvolta è addirittura più alto nell' acqua del rubinetto. Report (Rai, 2017) fece analizzare 32 acque minerali italiane dal British Geological Survey e risultarono tutte a norma: ma il punto è la norma. Ci sono acque povere di sodio (questo ce lo fanno sapere sempre), ma altre ricche di solfati, e addirittura altre con presenza significativa di berillio e di arsenico.