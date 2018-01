A volte ritornano. Già, perché Antonio Di Pietro ha intenzione di ricandidarsi, come aveva - spaventosamente - annunciato già qualche tempo fa. E delle sue intenzioni, il re delle manette e perenne persecutore di Silvio Berlusconi, ne parla in un'intervista a Repubblica. Intervista nella quale dimostra di avere le idee ben confuse: "In effetti - premette - sto valutando se candidarmi. Nel mio Molise". Ma con chi? "Come indipendente nel centrosinistra. Nel maggioritario, ovviamente". Certo, ma con chi? "Partito democratico o Liberi e Uguali. Sarebbe meglio tutti e due insieme". Insomma, a tre settimane dalle liste, Di Pietro non sa ancora con chi si candiderà e, soprattutto, afferma di fatto che Pd e la Cosa Rossa per lui sono lo stesso (peccato però che politicamente si stiano scannando). E quando gli ricordano che i due partiti sono avversari, Di Pietro ribatte: "Me l'hanno chiesto tutti, di ricandidarmi". Dunque è ufficiale: per Tonino, Pd e Liberi e uguali sono la stessa cosa. Poche idee e ben confuse, appunto.