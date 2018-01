Crociata contro Barbara D'Urso e il suo Domenica Live: vogliono chiuderle la trasmissione. Tutta colpa dell'intervista alla donna più rifatta al mondo, contraddistinta da un seno di dimensioni ineguagliabili. Intervista che non è piaciuta al Moige, il Movimento italiano genitori, che punta il dito parlando di "televisione diseducativa". Il Moige ritiene che l'intervista della D'Urso fatta in diretta ad Allegra Cole sia stata "diseducativa" e abbia rappresentato "un esempio di tv di bassa qualità", al punto da arrivare ad affermare che tale momento "ha offeso la dignità delle persone che erano collegate su Canale 5 per seguire Domenica Live". Un mezzo delirio, insomma. Ma tant'è: il Moige ha presentato una denuncia contro la trasmissione domenicale di Carmelita, chiedendo a Mediaset di prendere dei provvedimenti così da evitare che in futuro possano esserci nuovi episodi simili in fascia protetta.