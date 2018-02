Numero uno assoluto, Fiorello. Mattatore in questa prima serata del Festival di Sanremo, dove riesce anche a portare la politica nel corso del suo secondo intervento sul palco dell'Ariston. Come? Con un escamotage geniale: partito per partito, chiede al pubblico per voterà. Pd? Centrodestra? M5s? "Alzate le mani". Ma, ovviamente, le mani non vengono mostrate dalle telecamere in nome della par-condicio. E finito lo strepitoso siparietto, sfotte Mario Orfeo, dg della Rai: "Dai, Mario Orfeo ha alzato le mani tutte le volte. Non puoi mica votare tutti". Diluvio di applausi.