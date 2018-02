Premesso che "la rabbia per tutte le cose che non vanno è infatti un sentimento diffuso, trasversale sia alla politica che alle classi sociali", Alessandro Di Battista, "viceleader congelato dei Cinquestelle, aggiunge un elemento di classificazione degli italiani: chi non vota i grillini ha detto è un rincoglionito. Quindi, secondo lui, esistono gli elettori arrabbiati-geniali (chi vota Cinquestelle) e quelli arrabbiati-rimbambiti (tutti gli altri)". Alessandro Sallusti, nel suo editoriale su Il Giornale, attacca il grillino: "Offesa a parte, a mio avviso la classificazione è ben diversa. Da una parte - la nostra - vedo persone arrabbiate perché i propri talenti sono frenati da politiche sbagliate e inadeguate, dall'altra la loro - persone incapaci e fannulloni invidiosi dei successi altrui, categoria che potremmo sintetizzare come quella dei frustrati".

Di più: "Signor Di Battista, noi siamo più arrabbiati di voi perché oltre ai nostri problemi dobbiamo sobbarcarci anche i vostri, suoi (vi paghiamo inutilmente lo stipendio) e di molti dei suoi fans. In questo senso, lo ammetto, facciamo (spero ancora per poco) la figura dei rimbambiti".