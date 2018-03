"La sua bicamerale è stato il primo inciucio, è stato lui per primo ad aver sdoganato Silvio Berlusconi". Vauro Senesi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, dà un giudizio impietoso sul ritorno in politica di Massimo D'Alema candidato con LeU in Puglia: "Più che liberi e uguali mi sembrano tutti uguali".