Vittorio Sgarbi fuori controllo: "Maledetti, stupratori". Chi sono i grillini che lo fanno impazzire di rabbia

"Mi fa piacere che, nel momento in cui, finite le elezioni, il M5s con il suo falso leader, incoronato da un Grillo latitante, si è distinto per voto di scambio, i membri dell' Assemblea siciliana insorgano contro di me per difendere Di Maio, rimproverandomi pateticamente il turpiloquio e le offese, che sono lo strumento peculiare con cui il patriarca in vacanza Grillo ha affermato il loro movimento, con insulti a chiunque, dallo «psiconano» (senza rispetto per i disabili) a Umberto Veronesi chiamato «Cancronesi»". Vittorio Sgarbi, sul Giornale, attacca i grillini: "Che siano maledetti", "finalmente il Movimento 5 stelle ha rivelato il suo vero volto, e io sono felice di averli disturbati. Inutili e infelici. Sappiano, nella loro ignoranza, con il privilegio che hanno avuto di nascere in Sicilia, non meritandoselo, che la bellezza non può essere sacrificata o sottoposta a nessun altro principio. Dunque, non può essere sfregiata, nella finzione delle rinnovabili, da loro propagandate", "la Sicilia si basta, e non ha bisogno di loro. Io la carezzo, loro la stuprano".