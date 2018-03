Alessandra Cantini, livornese di 26 anni, attrice e candidata per Forza Italia alla Regione Toscana, dice la sua sul caso Asia Argento. In un'intervista a La Zanzara di Radio 24 dichiara: "Tra Asia Argento e Weinstein preferisco Weinstein. Asia Argento ha goduto di ciò che ha ottenuto. Prima accetta i favori di un uomo e dandogli favori gode una sacco e poi lo denuncia e lo rovina". Secondo l'attrice se le donne traggono vantaggi dall'usare il loro corpo nell'ambiente professionale in cui lavorano non possono anni dopo denunciare l'uomo in questione cavalcando l'onda del movimento #MeToo.

E ancora, sulle molestie di Weinstein, aggiunge: "Se le donne non volevano essere costrette a farlo non lo facevano e se ne andavano. Evidentemente erano compiacenti. Lui non è un maiale, è un uomo con degli istinti che si trova davanti delle giovani ragazze, col potere di portarle accanto. È un uomo, non un maiale. Non si possono chiamare gli uomini maiali perché esternano i propri istinti. È un uomo di potere e spesso il potere va di pari passo con la sessualità".