Un nervosissimo Marco Travaglio, ultrà grillino e ideologo del governo M5s-Pd. Già, perché le consultazioni sembrano non dargli ragione, coi suoi pentastellati che flirtano con la Lega e i democrat che, al contrario, avrebbero più affinità con Forza Italia. E il direttore del Fatto Quotidiano, nel corso di Otto e Mezzo di Lilli Gruber su La7, parla proprio di questo. "A me risulta un filo diretto in questi giorni tra Renzi e Forza Italia che fa da pendant al filo diretto tra Di Maio e Salvini", afferma. Secondo Travaglio "i due perdenti parlano tra loro proprio come parlano i due vincenti". E ancora, aggiunge: "Se il Pd rimanesse a trazione renziana, non escludo che possa dare l'appoggio a un governo di centrodestra, certo non con Salvini premier, ma con una figura come Giancarlo Giorgetti o un Gianni Letta più giovane". Dunque, la bomba su Roberta Maroni: "In fondo - afferma Travaglio - perché ha lasciato la Lombardia dove era governatore in carrozza...perché faceva parte di questo progetto che numericamente è stato bocciato perché Salvini ha preso più voti di Berlusconi", conclude.

