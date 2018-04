I Ricchi e poveri fanno 50 anni. E sabato, al Teatro Colosseo di Torino, li celebreranno con un concerto-festa che ripercorrerà i loro storici successi, come "Sarà perchè ti amo" che gli fatto vendere la bellezza di 7 milioni di 45 giri. Della formazione originale, quella apparsa nel 1968, ci sono ancora Angela Brambati (la "brunetta") e Angelo Sotgiu (il "biondo"), mentre Marina Occhiena se ne andò prima del festival di Sanremo 1981 (e quindi prima del decennio '80, che fu quello di maggior successo per la band) e Franco Gatti ha salutato il gruppo nel 2016.

Su La Stampa, assicurano che quello di Torino non sarà affatto un addio: "Continueremo a salire sul palco finchè ne avremo la forza". Ed esprimono un rimpianto: "La critica chi ha sempre snobbato, ma qualche anno fa un critico venne ad ascoltarci a Mosca, si commosse nel sentire il pubblico cantare in italiano e venne da noi scusandosi e dicendoci che non aveva capito nulla. E poi siamo sempre stati orgogliosi dell'attestato di stima degli Abba, che ammisero di essersi ispirati a noi per la loro musica che è famosa in tutto il mondo".