Vita da - quasi - disoccupata politica per Maria Elena Boschi, lontana dalle stanze del comando e in un Parlamento in cui, per ora, non si fa nulla. Dunque eccola, la piddina, mostrarsi su Instagram in una assolata domenica pomeriggio insieme al suo cane. "Domenica pomeriggio al sole in Toscana con il mio Artù!", scrive la "regina" Ginevra.