Il mondo dello spettacolo sconvolto dalla morte di Alessandra Appiano, scomparsa domenica, probabilmente un suicidio nella clinica in cui era ricoverata per depressione. E al cordoglio si unisce anche Cristina Parodi, che le riserva delle parole toccanti, dolcissime ed emozionanti: "Emanava una luce di grazia, intelligenza ed eleganza. Non riesco a credere a quello che leggo. Mi piaceva tanto. Mai banale, pacata nei toni ma acuta e profonda nelle discussioni", ricorda la conduttrice di Domenica In.