Torna nuovamente a parlare Cristina Plevani, la mai dimenticata concorrente della prima edizione del Grande Fratello, che per inciso vinse. Tutti ricordano la sua storia con Pietro Taricone, eppure dopo il Gf, e anche questo è noto, per lei il successo non è arrivato. Dopo la fine del reality, la Plevani partecipò a diverse trasmissioni nella veste di opinionista, per poi approdare al trono di Uomini e Donne di Maria De Filippi.

In seguito, però, il ritiro dal mondo dello spettacolo e una esistenza comune: recentemente è stata fotografata mentre faceva la cassiera, il suo nuovo lavoro. Ora, però, la voglia di televisione sembra essere tornata. E lo conferma in un'intervista al magazine ufficiale del Grande Fratello, dove parla della sua esperienza nella casa e dei suoi sogni futuri. E Cristina rivela: "Ero sicura che sarei stata eliminata immediatamente. Non immaginavo certo di arrivare fino in fondo. Pensavo di risultare antipatica, invece, rimasi nella casa cento giorni e vinsi il programma. Dopo però ho continuato a condurre una vita normale. Da una parte sono sempre rimasta con i piedi per terra ben saldi e dall'altra mi sono potuta permettere di rifiutare proposte che non m’interessavano. Vivevo e continuo a vivere nella casa dei miei genitori, non ho grandi esigenze economiche e lo sport è la mia passione, oltre che il mio lavoro".

Dunque, aggiunge di essere single e ammette di essere interessata a partecipare al Trono Over di Uomini e Donne, anche se ha qualche timore al riguardo: "Sono single da molti anni, da più di dieci anni. È quasi impossibile che possa trovare un uomo, la prima volta che ci esco mostro sempre il peggio di me così automaticamente si allontana. Sicuramente è una mia forma di difesa, ho sofferto molto per la perdita dei miei genitori e ho paura di affezionarmi a qualcuno che poi mi possa abbandonare. Spesso guardo Uomini e Donne, in particolare il Trono Over, e a volte penso che mi piacerebbe partecipare per trovare un uomo, poi cambio subito idea", conclude la Plevani.