Una foto scandalosa: nuda, completamente nuda, su una sedia di plastica in terrazza con vista sul Muro del Pianto, il principale luogo di culto dell'ebraismo, a Gerusalemme. Una foto che, ovviamente, ha scatenato furibonde proteste in Israele. La protagonista è la top belga Marisa Papen, 26 anni, che sul suo sito web ha spiegato di volersi "spingere oltre i confini della religione e della politica". Il rabbino del muro del Pianto, Shmuel Rabinovic, ovviamente non ha gradito: "Si tratta di un episodio grave e riprovevole. Sono stati violati la santità del posto e i sentimenti dei fedeli", ha affermato.