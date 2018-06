Questa volta, Fabrizio Corona, promette di voler cambiare vita. Ci sarà da credergli? Qualche dubbio è lecito averlo. Ma tant'è. Al settimanale Io spio ha iniziato il ravvedimento, chiedendo scusa ai giudici che aveva recentemente insultato e ribadendo di voler prendere in considerazione un futuro in politica, anche se non nell'immediato. Per ora, l'ex re dei paparazzi, conferma di aver fatto pace con Silvia Provvedi: è davvero pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua vita? Staremo a vedere.