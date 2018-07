La bomba la sgancia Il Giornale di Sicilia, quotidiano delle terre di Pippo Baudo. Si parla del futuro della Rai, del giro di nomine incombente. E secondo quanto si legge, Baudo sarebbe in lizza per il ruolo di presidente. Lo storico conduttore potrebbe infatti mettere d'accordo diversi strati di maggioranza e opposizione. Baudo potrebbe essere nominato anche senza aver presentato il curriculum, poiché un pezzo storia di Viale Mazzini. Per lui sarebbe un grande riconoscimento per i 60 anni di carriera, che cadono il prossimo anno. E, soprattutto, sarebbe una brillante rivincita dopo gli ultimi anni in cui Baudo è stato sostanzialmente dimenticato da Viale Mazzini.