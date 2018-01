È morta Marina Ripa di Meana, a 76 anni. Protagonista della vita culturale e televisiva italiana dagli Anni Sessanta, è sempre stata considerata una donna "fortunata": bella, benestante, brillante, amica del bel mondo della spettacolo, dell'arte e della cultura. Da 16 anni, però, lottava con il cancro, malattia affrontata coraggiosamente senza mai arrendersi. "Ci sono stati momenti molto difficili, ma ciò non mi ha impedito di vivere" ha raccontato lo scorso maggio a Pomeriggio 5, da Barbara D'Urso.

In tv, ci era andata con una sorta di maschera sul viso, sotto la quale si intravedeva la pelle pesantemente segnata e danneggiata. La ragione l'aveva voluta spiegare lei stessa agli spettatori: lo scorso 16 aprile è risultata a una delle terapie anticancro cui si sottoponeva, finendo sfigurata nel volto e in parte del fisico. "Sono voluta intervenire a Pomeriggio 5 perché voglio ribadire la mia fiducia nella scienza e nella medicina. Fidatevi dei medici e non degli affabulatori che vi spingono a prendere medicinali alternativi e non basati su prove scientifiche".