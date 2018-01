Non contento di aver avuto alla sua corte il quattro volte campione del mondo della Formula 1, Lewis Hamilton, che si è portato via 150mila euro per 25 minuti di comparsata a Che tempo che fa, Fabio Fazio ha annunciato che nella puntata di domenica prossima 14 gennaio avrà in studio un tris di leggende di Hollywood composto da Steven Spielberg, Tom Hanks e Meryl Streep, che sono in Italia per promuovere il loro film The Post, che debutterà nelle sale dal 1 febbraio. I tre andranno da Fazio gratis, visto che si tratta, in fin dei conti di una comparsata pubblicitaria, o percepiranno anche loro denaro sonante dalle tasche del pubblico pagante il canone?