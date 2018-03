La Pagella dei famosi: Mussolini, Ferragni e le masse adoranti della Leosini

10) Alessandra Mussolini: «Perdonare mio marito per le baby squillo? Ma sei matta? Perdonare spetta al Papa, ai preti, alle suore, agli uomini no. Ma chi perdona», dice a Francesca Fagnani nel programma Belve su Nove.

Una dura.

9) Simona Ventura. Tutti la vorrebbero alla conduzione dell' Isola dei famosi. Ma lei da vera signora non infierisce sulla Marcuzzi: «Quello è un programma che non faccio più. Io ringrazio tutti, ma non ci tornerei mai. Mi piace sempre guardare avanti e non indietro».

8) Mara Venier inguaribile gaffeur. Dà del gay a Jonatan, all' Isola dei famosi, ma lui non ha mai fatto dichiarazioni sui suoi orientamenti sessuali. Mitica. L' unico motivo valido per vedere l' Isola.

7) È nato Leone Lucia. Bene. Chi? Il figlio di Fedez e Chiara Ferragni. Così tutto il mondo ha potuto scoprire che il rapper tatuato non fa Fedez di cognome ma Lucia (e di nome Federico).

5) Le masse adoranti di Franca Leosini, la narratrice di storie criminali su Raitre. Per carità, è una maestra di televisione, ma anche lei fa spettacolo su fatti di cronaca drammatici gongolando per il suo uso ricercato e barocco dell' italiano. Mah.

4) Ivan Zazzaroni. A Ballando con le stelle si è rifiutato di dare un voto alla coppia Ciacci-Todaro, la prima nella storia del programma dello stesso sesso. Probabilmente non è omofobo, ma aveva solo una gran voglia di farsi notare.

3) Andrea Preti. Claudia Gerini l' ha mollato in tronco. Lui lo dice a Chi e poi smentisce le dichiarazioni.

2) I figli di Gigi D' Alessio contro Anna Tatangelo che ha dichiarato di aver piantato l' artista napoletano.

La insultano sui social: ha inizio la nuova soap opera italica.

1) Littizzetto sempre più pen-osa. A Che tempo che fa parla del freddo e delle dimensioni degli uomini. «Burian comporta la riduzione delle dimensioni del pene: è allarme». E ancora, tra le battute, rivolgendosi a Fazio ha detto: «Meglio per voi uomini, così il sangue confluisce al cervello».

di Alessandra Menzani