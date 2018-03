Tra pochi mesi Fabrizio Frizzi, Antonella Clerici e Carlo Conti avrebbero dovuto condurre I migliori anni. Purtroppo non andrà così, perché un'emorragia cerebrale ha stroncato Frizzi a 60 anni. Su Instagram la conduttrice de La Prova del cuoco ha voluto ricordare quello che è stato per lei più di un collega: "Grazie amico mio per tutto", con commovente foto di un abbraccio in scena. Insieme a Conti, la Clerici è stata una delle poche, grandi amicizie di Frizzi nel mondo della tv.

