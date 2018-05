Un caso diplomatico all'Eurovision Song Contest tra San Marino e la Rai. Al centro di tutto l'esibizione delle rappresentanti della piccola repubblica autonoma incastonata tra Romagna e Marche, Jessika e Jenifer Brening, sul palco del festival pop europeo che quest'anno si disputa a Lisbona, in Portogallo. Ma soprattutto la telecronaca di Carolina Di Domenico e Saverio Raimondo su Rai4, giudicata dai delegati sammarinesi insultante e provocatoria.



I due commentatori (che stasera lasceranno spazio a Federico Russo e Serena Rossi per la diretta su Raiuno) hanno letto in diretta alcuni tweet dei telespettatori, ironici e goliardici ma forse un po' eccessivi. L'accusa dei telespettatori italiani ai cugini sammarinesi è di non aver votato per il nostro rappresentante Francesco Gabbani nel 2017, quando è finito sesto. Folklore che degenera però in frasi come "San Marino infame, per te solo lame" lette in diretta. Alessandro Capicchioni, capodelegazione di San Marino per l'Eurovision, ha addirittura diramato un comunicato ufficiale di protesta, in cui si incolpa i due conduttori Rai di aver dato spazio a fake news, aver fatto propaganda contro le due cantanti sammarinesi (eliminate dalla finale).



"In questi 10 anni non avevo mai visto quello che è successo ieri", attacca Capicchioni, parlando di "professionisti o presunti tali" che si sono abbandonati a un "comportamento scandaloso e intollerabile". "Sarebbe interessante se vedere se la stessa cosa fosse stata fatta da un altro Paese nei confronti di un suo vicino. Possiamo chiedere alla Russia o alla Germania come avrebbero reagito".