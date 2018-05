Il dramma privato di Massimiliano Ossini. Il conduttore di Mezzogiorno in famiglia su Raidue ha raccontato al settimanale DiPiù il calvario della moglie, che 9 anni fa ha scoperto in un colpo solo di essere incinta del terzo figlio Giovanni (gli altri due sono Carlotta, 13, e Melissa, 12 anni) e malata di tumore alla tiroide. E lì è iniziato un incubo.



"Un giorno - ha spiegato Ossini, 40 anni - si è recata dal medico perché si era accorta che stava dimagrendo troppo. Dopo la visita mi chiamò e mi disse: Ho due notizie: una buona e una cattiva. La buona è che sono incinta, la cattiva è che ho un tumore alla tiroide, che però intacca anche tutti i linfonodi del collo, ben 34. Mi si è aperta di fronte una voragine, non sapevo più che fare. I medici, fra l'altro, dissero a mia moglie: Deve interrompere la gravidanza, altrimenti non potrà curarsi, sarebbe troppo rischioso sia per lei sia per il bambino". Dopo un secondo parere medico, la svolta: "Al quarto mese di gravidanza, quando i medici si sono resi conto che il feto non avrebbe avuto problemi, con un delicato intervento chirurgico le hanno tolto la tiroide e tutti i linfonodi del collo. Poi quando Giovanni è nato, senza complicazioni, si è sottoposta a cicli di radioterapia". Oggi la moglie di Ossini sta bene, si sottopone a visite di controllo ogni sei ore e lavora ad Ascoli, dove vive anche Ossini facendo la spola tra le Marche e Roma.