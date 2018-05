Dopo la separazione da Flavio Briatore, sembra che oltre al figlio Nathan Falco ci sia un altro uomo nella vita di Elisabetta Gregoraci. La bella showgirl è stata vista in compagnia di Francesco Bettuzzi e ciò che sembrava essere un rapporto strettamente professionale nasconderebbe qualcosa di più importante. I due erano stati visti insieme mentre trascorrevano un week end a Parigi e adesso sono stati fotografati in Toscana per una fuga d'amore. Le foto pubblicate su Diva e Donna li ritraggono mentre condividono lo stesso ombrello e camminano abbracciati per le vie di Firenze sorpresi da un temporale improvviso. Ritornato il sole nelle vita della Gregoraci e in cielo, Bettuzzi le scatta alcune foto che poi lei ha pubblicato sul suo profilo Instagram augurando una buona giornata ai suoi followers.