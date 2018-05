Dopo la fuga in massa degli sponsor a causa dei messaggi violenti e discriminatori di alcuni concorrenti del Grande Fratello 15 ai danni di Aida Nizar, anche fare la spesa è diventato un problema. Lucia Bramieri e Danilo Aquino si sono occupati della prima spesa settimanale senza marche arrivata in ceste di vimini e buste di plastica, rigorosamente anonime. Ed è stato un trauma per tutta la casa. Il concorrente ha esclamato: "Qua è cambiato tutto". Prima della spesa i ragazzi senza altro cibo disponibile hanno dovuto mangiare riso in bianco a pranzo e cena, tanto che gli spettatori hanno commentato dicendo che il Grande Fratello si sta trasformando nell'Isola dei Famosi.

