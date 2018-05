A pochi giorni dalla semifinale di domenica 3 giugno, rissa ad Amici di Maria De Filippi: lo scontro è tra Carmen Ferreri della squadra blu ed Emma Muscat della squadra Bianca. Quest'ultima e Irama, infatti, hanno detto di non apprezzare che durante la sfida diretta tra la Muscat ed Einar, Carmen si sia schierata a favore del cantante della squadra blu. Emma è dunque passata all'attacco: "Io lo so che lei è bravissima. Ma certe cose, prima della sfida, potrebbe evitarle. Ognuno ha la sua opinione. Ma devi essere umile nel mondo. Abbiamo capito che vuoi vincere, però mamma mia".

Parole dure. Ma la replica di Carmen è stata ancora più dura. "Questa frase che mi ha detto non ha senso, perché pure tu sei venuta qua per vincere, cara mia. Io ho sempre perso contro di lei e sono sempre stata zitta. Mi sono rotta le p**le di essere sempre Carmen contro Emma. Mi sono arrivate a terra, scusate il linguaggio, ma io non ce la faccio ad essere sempre considerata a cattiva contro la buona, non è così cavolo".

A chiudere la rissa, lo sfogo di Carmen, che a sua volta ha tuonato contro Emma: "Ma lei sai quante cose non le piacciono di me? Ma sai quante? E se dobbiamo dire la verità, quella che sente di più la competizione non sono certo io, arrivata a questo punto. Quindi cara mia, se hai il coraggio di dire quello che non ti piace di me, non lo dire agli amici tuoi, a parte, quando non sei sotto le telecamere e non sei sotto il pubblico. Dillo, dillo".